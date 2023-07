Spresiano. Scontro frontale fra due auto: cinque persone ferite, tutte al pronto soccorso

SPRESIANO (TREVISO) - Due auto si sono scontrate frontalmente e sono finite nel fossato a bordo strada.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque persone, tutte ferite. È successo oggi, lunedì 31 luglio, verso le 16.00, lungo la SS 13 in Via Nazionale a Spresiano.

I pompieri arrivati da Montebelluna, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato il personale del Suem nel soccorso ai feriti, che sono stati trasferiti in pronto soccorso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.