Siccità, Zaia: «Risparmiate l'acqua. Ora provvedimenti più drastici, limiteremo l'uso» Video

TREVISO - La siccità sta mettendo a dura prova il territorio, specie l'economia agricola come sottolinea il presidente del Veneto Luca Zaia che invita i cittadini «di evitare gli sprechi». Parlando a margine della Mostra dei Fiori e Piante Ornamentali, a Bessica di Loria, Zaia ricorda che «il 2023 è uno di quegli anni che sarà ricordato tra i più colpiti dalla siccità. Siamo sempre qui ad aspettare che arrivi la pioggia - osserva -, e se non dovesse cambiare la situazione meteorologica dobbiamo provvedere con provvedimenti un pò più drastici, limitando l'uso dell'acqua solo per uso civico e per le attività strettamente connesse alle persone. L'appello che faccio oggi - conclude - è di evitare gli sprechi, di pensare che l'acqua non è una risorsa infinita e che questo è un momento di grossa difficoltà».

Zaia: siamo in grossa difficoltà

«Siamo in grossa difficoltà - ha ribadito Zaia -. Per questo farò a breve un'ordinanza incentrata sul risparmio delle risorse idriche. L'acqua è il nostro maggior tesoro. Senz'acqua non si può vivere. Spero che a livello nazionale si decida di finanziare un grande piano per arginare il problema. Spero - aggiunge - che si possa andare avanti con la pulizia degli invasi alpini, delle dighe artificiali o dei laghi. Se riusciamo a levare il 50/60% dei detriti che vi stagnano, potremo recuperare il 40% di metri cubi d'acqua in più che possiamo destinare agli invasi. Infine attendiamo di essere autorizzati - ha concluso il governatore - di utilizzare le cave in pianura per creare una rete di invasi, almeno per l'agricoltura».