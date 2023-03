Siccità, Zaia: «Situazione tragica e problematica, non sprecate acqua»

(LaPresse) "A me spiace ma sì (andiamo verso un'ordinanza per la limitazione dell'acqua, ndr). Siamo in una situazione assolutamente tragica e problematica, il tema del razionamento si avvicina sempre di più. L'appello ai cittadini è stare veramente attenti al risparmio della risorsa idrica, a non sprecare nemmeno un bicchiere, una montagna di bicchieri d'acqua riempie i laghi". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, da Bessica di Loria (TV), dove si trova per la Mostra dei Giori e Piante ornamentali.

DITRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE