Spresiano. Cosmetici per 8 mila euro nascosti nel bagagliaio: 5 denunce per ricettazione

SPRESIANO (TREVISO) - Cinque denunciati, avevano il bagagliaio pieno di cosmetici di provenienza illecita. I carabinieri hanno denunciato per ricettazione 5 persone romene, un uomo e quattro donne. Ieri pomeriggio, 21 settembre, li hanno sorpresi nel parcheggio del centro commerciale di via Tiepolo a Spresiano: in auto avevano cosmetici di certo non acquistati legalmente per un valore di circa 8 mila euro. La merce è stata sequestrata.