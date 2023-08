Salgareda, uomo pestato dai ladri che tentavano di rubargli lo scooter. Ricoverato in ospedale

SALGAREDA (TREVISO) - Va a fare spese al supermercato, esce e si accorge che due ladri stavano cercando di rubargli il motorino.

Protagonista del fatto un uomo di 55 anni del posto. Dopo gli acquisti nel market il cinquantacinquenne è uscito e si è trovato di fronte a questa scena: due sconosciuti stavano armeggiando intorno al suo scooter e provavano a portarlo via, il mezzo era parcheggiato appena fuori dal supermercato. A quel punto l'uomo, non solo ha fatto capire ai ladri che era il proprietario, ma si è messo a rincorrerli cercando di bloccarli.

Pessima mossa, perché i due hanno a loro volta reagito, colpendolo ripetutamente in varie parti del corpo. Il 55enne è stato ricoverato ieri sera all'ospedale di Treviso. I malviventi, in corso di identificazione da parte dei carabinieri, poco dopo hanno abbandonato il motorino e sono fuggiti in un'area rurale.