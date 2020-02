​Diventare vigile, il Comune di Roncade seleziona nuovi agenti: devono saper parlare inglese

QUI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RONCADE -a tempo determinato, il Comune diassume agenti della. Da ieri mattina dal sito del Comune è possibile scaricare l'avviso contenente tutte le informazioni per partecipare alla. Il termine per la presentazione della domanda è fissate per le ore 12 di lunedì 16 marzo 2020.Tra i requisiti non avere un'età superiore ai 40 anni e godere di un buono stato psico-fisico. Verrà quindi stilata una graduatoria che verrà scorsa per rispondere di volta in volta alle esigenze della città. Alla selezione potranno partecipare i candidati che avranno superato un. Tra le nozioni richieste, oltre alla conoscenza dell'ordinamento e delle funzioni di polizia locale, anche la lingua inglese. «I nostri agenti non hanno solo la funzione di vigilare sulla sicurezza – dichiara il sindaco della Città Pieranna Zottarelli – ma sono anche il nostro primo biglietto da visita. Roncade in questi anni per la sua attrattività, data anche dalla presenza dell'Università e dalla sua vicinanza a Treviso, sta diventando una meta anche per i turisti stranieri. Questo ci impone di dotarci di personale sempre più capace di rispondere alle rinnovate esigenze del territorio».«Questa graduatoria – fa sapere l'assessore delegato Daniele Biasetto – sarà uno strumento utile per l'amministrazione che potrà così attingere, in caso di bisogno, a nuove forze da spendere per il presidio del territorio. Anche quest'anno verrà impiegato un agente stagionale che rafforzerà la presenza della locale sulle strade».