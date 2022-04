Cumuli di rifiuti stoccati in un magazzino: tre denunciati

PIEVE DI SOLIGO - Rifiuti stoccati nei capannoni, tre identificati dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto: sono due italiani e un nigeriano, dimoranti nel Coneglianese. Servendosi di un camion stavano stoccando notevoli quantità di rifiuti di vario genere, come scarti edili, elettrodomestici, batterie esauste. A segnalare la situazione ai carabinieri alcuni cittadini, che avevano notato movimenti sospetti in zona. I capannoni e il camion sono stati posti sotto sequestro. I tre sono stati denunuciati per gestione di rifiuti non autorizzata.