«Il suo ricorso ha fatto perdere tempo alla Giustizia»: multa al killer di Irina

TREVISO È inammissibile il ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti di per l’assassinio dell’ex fidanzata Irina Bacal, incinta del loro figlio . E scatta anche una multa. A quasi 12 mesi dall’udienza davanti alla Suprema Corte, sono state pubblicate le motivazioni per cui è stata considerata corretta la valutazione del Tribunale di Venezia nel ritenere adeguata la misura a carico del 20enne di, condannato in primo grado a trent’anni con l’accusa di aver ucciso la 21enne di Conegliano, il 19 marzo 2017 a Formeniga. Per questo il killer dovrà pagare non solo le spese processuali, ma anche duemila euro alla Cassa delle Ammende: l’impugnazione della decisione lagunare, in sostanza, avrebbe solo fatto perdere tempo alla giustizia.