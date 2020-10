​Market della droga scoperto a Resana, piante di marijuana nella roulotte

RESANA (TREVISO) - Blitz dei carabinieri di Castelfranco Veneto in una sorta di market della droga a Resana il cui gestore, un 57enne, è stato arrestato. Sequestrati 59 grammi di cocaina; 78 grammi di hashish; 41 grammi di marijuana; 4,5 grammi di eroina; 5 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.



I militari sono giunti a stroncare l'attività al dettaglio dopo un periodo di indagini che hanno portato anche a vari provvedimenti restrittivi adottati a carico di spacciatori locali. Così è stata focalizzata l'attenzione sul 57enne che teneva la droga tra la casa e in una roulotte dove sono state trovate anche 6 piante di cannabis in fase di maturazione.

