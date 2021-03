REFRONTOLO (TREVISO) - Intorno alle 1130 i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti per un'uscita autonoma di strada: un'auto è finita nel fossato a bordo strada, in via Crevada, a Refrontolo. La conducente, una donna di 60 anni, è deceduta . Sul posto Suem anche con elicottero e polizia locale.

