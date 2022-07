Prosecco Doc Imoco sogna in grande: «Puntiamo a tutti gli obiettivi». Ecco la campagna abbonamenti

CONEGLIANO - «La caccia continua». Con questo slogan inizia la stagione agonistica 2022/2023 della Prosecco Doc Imoco. Come consuetudine di inizio anno il ritrovo è stato ancora una volta alla Locanda Mezzosale di via XX Settembre a Conegliano. Con Simone Fregonese a presentare la prima iniziativa dedicata agli abbonamenti, il presidente Piero Garbellotto e l'atleta Sarah Fahr. «È bello rivederci un mese dopo l'ultimo appuntamento, quello di Lubiana, ed è doppiamente bello ritrovarci senza più la paura della pandemia, dell'uso delle mascherine e di altre limitazioni che sembra siano sparite» esordisce Garbellotto.



TORNEI SPETTACOLARI

La caccia continua è per una stagione che si presenta sicuramente alla grande visto il mercato fatto sia dall'Imoco che dalle altre squadre del campionato italiano. «Sarà una stagione bellissima, avvincente, dura, spettacolare, il nostro campionato sarà sicuramente ancor più bello e di altissima qualità. Noi abbiamo fatto il nostro, allestendo una squadra in grado di poter competere per tutti gli obiettivi. Abbiamo cambiato molto, ma abbiamo anche preso delle giocatrici che saranno in grado di non far rimpiangere coloro che se ne sono andate. Di fianco a me c'è Sarah Fahr, l'unica giocatrice della rosa che in questo momento è a Conegliano, si sta preparando alla grande per rientrare con i tempi giusti e senza pressioni, per noi lei è una pedina fondamentale e vogliamo che si rimetta in gioco nel momento in cui sarà completamente guarita» continua Garbellotto. «Il mio saluto è quello di una giocatrice che sta lavorando sodo per riprendere a giocare al più presto, ma in completa sicurezza e con la giusta convinzione di essere recuperata al 100%. Passerò la mia estate qui a Conegliano, ne approfitterò per conoscere qualche angolo particolare e aspetterò le mie vecchie e nuove compagne di squadra quando rientreranno all'Imoco Village» ha detto l'azzurra. Il primo appuntamento della stagione è come sempre quello dedicato alla campagna abbonamenti.



SCONTI E PRELAZIONI

Anche per quest'anno si parla di abbonamento All Inclusive, visto che si potrà assistere a tutte le partite della squadra al Palaverde: campionato italiano, playoff scudetto, Champions League e coppa Italia. Interessante la serie di promozioni per i tifosi abbonati, come quella dello sconto Ex Abbonati stagione 19/20 con prelazione sul posto da occupare. Lo sconto Fedeltà Abbonati stagione 21/22 e il Ridotto Under 18 nei settori Curva e Distinti. Da oggi al 22 luglio, esclusi sabato e domenica, la fase di prelazione sarà riservata agli abbonati della stagione 19/20 e 21/22. Una prelazione che sarà esercitata il martedì e mercoledì dalle 16.30 alle 19 al centro commerciale Conè di Conegliano, e il lunedi, giovedì, venerdì dalle 16.30 alle 19 al Fan shop del Palaverde. La vendita libera sarà poi attiva dal 5 al 30 settembre negli uffici dell'Imoco sempre al Palaverde. Per gli abbonamenti on line è possibile cliccare qui.

La domanda che rieccheggiava anche ieri al Mezzosale riguarda la bontà della rosa: più forte l'ultima versione dell'Imoco e quella che si appresta a entrare nel cuore dei tifosi? «Sono due grandi squadre -chiosa il presidente- ma se mi chiedete una favorita per la vittoria finale del campionato devo dire Scandicci dopo l'eclatante acquisto della cinese Zhu Ting».