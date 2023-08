La pediatria saluta il suo primario: il dottor Chiaffoni va in pensione

CONEGLIANO - Il 4 settembre sarà l’ultimo giorno di servizio per il primario di pediatria di Conegliano, il dottor Gian Paolo Chiaffoni, alla guida del reparto dal 16 marzo 2009, quando ancora l’Azienda sociosanitaria era l’Ulss 7.

Il primario Chiaffoni, arrivato al Santa Maria dei Battuti di Conegliano proveniente dalla lunga esperienza in Azienda Ospedaliera di Verona, vanta numerose pubblicazioni scientifiche, sia nazionali che internazionali ed è stato, fino ad oggi, componente del Comitato Etico di Sperimentazione Clinica di area vasta Treviso – Belluno.

Ciò che forse ha però caratterizzato maggiormente la sua carriera è stata la partecipazione ad attività di cooperazione sanitaria internazionale in neonatologia e pediatria dello sviluppo con la World Health Organization (WHO Regional Office for Europe – Copenaghen) fornendo numerose consulenze sul tema anche all’Unicef, a vari enti pubblici e collaborando anche con numerose Organizzazioni Non Governative.

La promozione della salute materno-infantile ha quindi sempre guidato il suo operato sia che si trattasse di lavorare in ospedale sia che si adoperasse per la qualità delle cure riservate ai più piccoli in altre parti del mondo.

“Al dottor Chiaffoni va il mio ringraziamento per quanto ha svolto con dedizione e competenza nella nostra Azienda in tutti questi anni – dichiara il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi –. Avere a cuore la salute dei più piccoli, superando anche momenti difficili come quello della pandemia, è un impegno gravoso che lui ha sostenuto con grande professionalità”.