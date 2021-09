Pompieropoli, in migliaia in piazza per festeggiare i Vigili del Fuoco

Grande successo della manifestazione "Pompieropoli" che, per tutta la giornata di oggi, ha riempito il centro di Conegliano con migliaia di visitatori. Schierati ai pieni della scalinata degli alpini i mezzi dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e della Poliza local a disposizione soprattutto dei bambini. Un'iniziativa voluta dal comando dei Vigili del Fuoco per sensibilizzare sull'importante del servizio svolto e per spiegare le regole basilari per evitare incendi e incidenti.