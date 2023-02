TREVISO - Sono scattati in tre per vincere la volata e conquistare la guida della Pinarello, storica azienda trevigiana leader nelle biciclette d'alta gamma e da corsa fondata da Giovanni Nani Pinarello. L Catterton del gruppo Lvmh, azionista di maggioranza della società con il 79,1% tramite Pink holding, ha avviato, assistito da Houlihan Lokey, le pratiche di cessione inviando la documentazione ai potenziali acquirenti.

Chi vuole comprare Pinarello?

Sembra che il dossier faccia gola in particolare a Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V, che nel 2020 ha acquistato Vittoria, multinazionale italiana leader globale di pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamma. Ma alla Pinarello sarebbero interessati anche due colossi del settore come Trek, leader nel mountain bike, e Specialized Bicycle Components, azienda statunitense produttrice di biciclette e attrezzature per bici.

Quanto costa Pinarello?

La richiesta economica di Lvmh per l'azienda trevigiana sarebbe particolarmente elevata: oltre 300 milioni. Un importo impegnativo se si tiene conto che la maggioranza della Pinarello venne ceduta dalla famiglia a L Catterton nel dicembre del 2016 per una cifra mai ufficializzata, ma compresa, secondo indiscrezioni, tra i 50 e i 70 milioni di euro. Da allora il trend di crescita dell'azienda di Villorba (Treviso), che ha anche beneficiato delle nuove abitudini post Covid e dell'accresciuta popolarità delle attività all'aria aperta, è stato costante. Anche se, fanno notare alcuni esperti, i margini di redditività realizzati (10 milioni di ebitda nel 2022 e 15 previsti per l'anno in corso) non produrrebbero multipli che giustificano il prezzo di vendita richiesto da Lvmh, Ma occorre anche tenere conto che la Pinarello è considerata un pezzo particolarmente pregiato, un "assett speciale".



Azioni in pegno alle banche



La finalizzazione della vendita da parte di L Catterton non ha comunque per ora una tempistica precisa. I preparativi per l'asta hanno richiesto più tempo del previsto a causa delle incertezze economiche generali e anche perche il figlio del fondatore dell'azienda, Fausto Pinarello, socio con il 19,9%, è intenzionato a restare nel capitale e a continuare a giocare un ruolo importante e strategico nella società fondata dal padre. Per questo Fausto sarebbe alla ricerca di un partner che lo affianchi in questa operazione. Ma l'elevata valutazione di 300 milioni della società non rende tutto ciò agevole. Da registrare che i pacchetti di L Catterton e Pinarello sono in pegno a Intesa Sp, Bpm,Ver Capitl, Muzinich.

r. dim.