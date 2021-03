​Marika Zanatta, mamma adorata si spegne a 46 anni

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Mamma e moglie, una donna determinata e forte, sempre con il sorriso ad illuminarle il voto, che fino all'ultimo ha lottato contro il male che un anno fa le aveva stravolto la vita. Lutto a Pieve di Soligo per la morte di Marika Zanatta, 46 anni. Si è spenta nelle prime ore di mercoledì, attorniata dall'amore della sua famiglia, il marito Ettore Fornasier, i figli Beatrice e Alberto, i genitori e il fratello.

Un vuoto incolmabile quello lasciato da Marika, che ora continuerà a vivere nei ricordi dei suoi cari e di quanti l'hanno conosciuta e apprezzata. «Nella nostra memoria e nel nostro cuore vivranno sempre il tuo sorriso, la tua bontà e il senso della famiglia e del lavoro. Ora che sei in cielo veglia su di noi e aiutaci come hai sempre fatto» le parole scritte dalla sua famiglia. Pievigina, Marika si divideva tra la sua amata famiglia e il lavoro da impiegata nell'azienda di trasporti e logistica Gugel a Pieve di Soligo. Una donna solare, sempre pronta a tendere la sua mano a chi ne aveva bisogno. I suoi figli erano il suo più grande orgoglio. Con il marito Ettore, Marika aveva posto la famiglia al centro della sua vita. Una mamma e una moglie sempre presente e attenta. Una donna che ha lasciato un segno nelle tante persone incontrate lungo il suo cammino di vita.



«Ti porterò sempre con me, con tutta la tua forza, la tua dignità e il tuo orgoglio il messaggio di cordoglio di una cara amica della 46enne - Hai vinto comunque tu e i tuoi figli cresceranno circondati da persone che portano nel cuore il tuo meraviglioso ricordo».



Marika da tempo era una sostenitrice delle campagne di sensibilizzazione promosse dalla Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, a cui aveva aderito anche in prima persona. Da un anno circa combatteva contro un male che non le ha dato scampo. Il funerale della 46enne sarà celebrato domani, venerdì, alle 15 nel duomo di Pieve di Soligo dove questa sera, alle 19, viene recitato il rosario. Al termine del rito funebre la salma proseguirà per la cremazione.

