Ricoverato per peritonite, Valerio muore a 56 anni dopo l'intervento

Valerio Lorenzet

VITTORIO VENETO - Il malore, la corsa in ospedale, l'operazione e poi l'inaspettato decesso. Morte improvvisa per il 56enne, coneglianese ma molto conosciuto a Vittorio Veneto per essere un appassionato di corsa, tesserato dal 2011 con Scuola di Maratona Vittorio Veneto. Una tragedia che lascia senza fiato la sua scomparsa. Ed è stata proprio l'associazione sportiva ieri, dalla propria pagina Facebook, a dare notizia della morte del 56enne, un fulmine a ciel sereno per i runners, increduli che l'amico Valerio si fosse spento così improvvisamente.L'ACCADUTO«Valerio era una persona buona, sempre con il sorriso e benvoluta da tutti ricorda Ivan Cao presidente di Scuola di Maratona - Domenica è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per una peritonite, è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il decorso pareva positivo. Poi nella notte tra lunedì e martedì delle complicazioni hanno aggravato la sua salute. E martedì mattina il suo cuore ha smesso di battere». Lorenzet lascia la moglie Laura. Dipendente di una tintoria del coneglianese, condivideva con molti amici la passione per la corsa su strada e sui sentieri tra le colline.LE PASSIONINumerose le maratone corse in Italia, tra queste anche l'Eroica Marathon del 2018 proprio a Vittorio Veneto, e all'estero. Negli ultimi tempi alla corsa aveva aggiunto anche la passione per la musica.IL RICORDO«È sempre stato un trascinatore del nostro gruppo ricorda Cao ed era il riferimento per tutti i nostri associati del coneglianese. Inoltre si divertiva come videomaker a crearci dei video per le nostre attività».I MESSAGGITanti i messaggi di cordoglio: «Ciao Valerio, prepara bene i sentieri» l'addio di un amico runner, «Non dimenticherò mai la tua disponibilità e solidarietà», «Il tuo dolce sorriso sarà sempre con noi», «Eri sensibile e discreto» le parole di altri amici.C.B.