Pasta Zara: da Barilla l'unica offerta: mette sul piatto 118 milioni

TREVISO- Il Tribunale di Treviso ha oggi preso atto che l'unica offerta giunta a Pasta Zara per l'acquisto dello stabilimento produttivo di Muggia è stata depositata da Barilla che propone un importo di 118 milioni. La documentazione è stata resa nota oggi alle parti. Ora sarà il pastificio di Riese Pio X, in concordato preventivo, a decidere se accettare o meno l'offerta. L'assemblea dei creditori è fissata per il 24 luglio.

Diventa quindi concreta la possibilità che lo stabilimento produttivo di Muggia passi a Barilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA