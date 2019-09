Passante, auto "fuma" in corsa: si ferma ed evita il rogo pauroso

MESTRE - Auto a fuoco intorno alle 14.15 di oggi domenica lungo il Passante di Mestre a Preganziol, fortunatamente senza conseguenze per le persone: il conducente, accortosi che dal veicolo usciva del fumo, ha accostato in piazzola di sosta in tempo prima che divampasse l’incendio che ha poi avvolto il mezzo. L’episodio è avvenuto in carreggiata est (direzione Trieste) al chilometro 397,600, poco prima del casello di Preganziol. Nessuna conseguenza anche sul fronte del traffico: l’incendio è stato subito spento e la zona messa in sicurezza dal personale del 115. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre.

