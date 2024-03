Pasqua blindata nel Trevigiano dopo l’attentato terroristico a Mosca: controlli rafforzati su chiese, aeroporto, stazioni ferroviarie e strade

TREVISO - Controlli serrati, allerta alta e pattuglie delle forze dell’ordine rinforzate nei luoghi sensibili come l’aeroporto Canova, le stazioni ferroviarie, ma anche lungo le strade e le autostrade della Marca. Inoltre, massima attenzione ai luoghi di aggregazione e di culto, di tutte le religioni.

Sono queste le direttive emerse ieri, 27 marzo, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura, alla presenza del prefetto Angelo Sidoti, con la partecipazione del questore Manuela De Bernardin Stadoan, dei comandanti di Carabinieri e Finanza e dei rappresentanti di Comune e Provincia. Precise e stringenti le direttive diramante dal Viminale, dopo l'attentato terroristico a Mosca, in cui un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una sala da concerti aprendo il fuoco sugli spettatori e provocando oltre 140 vittime.

La linea del Viminale è di mantenere l'attenzione massima in vista delle festività pasquali che porteranno inevitabilmente nella Marca un numero considerevole di turisti, data l’elevata e diversificata offerta presente in provincia.

Le misure di sicurezza

«Sulla base degli indirizzi ministeriali sono state prese le misure più opportune per garantire alle città della provincia di Treviso di trascorrere serenamente le festività pasquali e come succedeva negli altri anni, a maggior ragione in questo, vengono intensificate tutte le misure di sicurezza e di ordine pubblico» ha detto il prefetto, al termine della riunione. Pasqua blindata, dunque, e allerta massima.

Controlli su chiese e luoghi di culto

Ma quali sono i luoghi dove si concentreranno maggiormente i controlli? «L’attenzione delle forze dell’ordine sarà rivolta soprattutto nei confronti dei luoghi di maggiore aggregazione, come i luoghi dove saranno celebrate le funzioni religiose dei vari culti. Controlli anche nelle sedi deputate ad aggregazioni ludiche e turistiche» fa il punto il prefetto. Che rassicura sulle preoccupazioni nel dopo-Mosca: «Non ci sono preoccupazioni particolari che riguardino la Marca. Non sono stati segnalati allarmi particolari dopo l’attentato in Russia, ma il dispositivo è pronto». Il prefetto assicura che, tutti gli anni durante il periodo delle festività pasquali viene predisposta un’ordinanza del questore per disciplinare i dispositivi che verranno attuati sul territorio. «Il periodo pasquale è connotato già di per se stesso per un maggior transito di veicoli e in questi anni vengono previsti servizi di controllo autostradale e stradale più intenso» spiega il prefetto.

Il sindaco Mario Conte: «Sicurezza rafforzata»

Anche il sindaco Mario Conte conferma come, in occasione delle festività pasquali, nel capoluogo saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine, compresa la Polizia locale, per prevenire qualsiasi possibile evento negativo. Senza, tuttavia, che ciò pregiudichi la vivibilità della città. «Come tutti i momenti importanti per la nostra comunità saranno rafforzati i sistemi di sicurezza - sottolinea il primo cittadino -. Ma sempre nella normalità: Treviso è pronta ad accogliere cittadini e visitatori rimanendo una città aperta e accogliente, dando il meglio di sé anche sotto il profilo della sicurezza». Soprattutto il prossimo weekend e il lunedì di Pasquetta, meteo permettendo, si annuncia notevole presenze in città, ribadisce Conte: «Grazie anche ai vari eventi che stiamo organizzando, ormai siamo abituati a questi numeri elevanti, non solo nei fine settimana, ma pure negli altri giorni. Anche alla luce di questi numeri, finora abbiamo garantito standard di sicurezza importanti e vogliamo continuare mantenerli».