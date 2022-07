VILLORBA - Palazzina a fuoco in via Donatori di sangue 32-34 a Fontane di Villorba, questa sera, 28 luglio 2022, alle ore 21. Sono stati fatti uscire tutti i condomini. Le fiamme hanno coinvolto almeno due appartamenti all'ultimo piano. Tre persone hanno inalato fumo, una è stata trasportata in Pronto soccorso. In corso le operazioni di spegnimento. Sul posto le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Treviso.