Urtata dall'auto: Aurora cade dalla bici e viene lasciata a terra. Caccia al pirata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PAESE - Corre, Aurora. Pedala sotto l'acqua. Con la cartella e l'ombrello. È prudente e sta nella parte di corsia più laterale. Nessuna deviazione, percorso dritto, in sicurezza. Ma via Delle Levade è brutta, per arrivare ac'è quel lungo rettilineo che le macchine trattano come un circuito di Formula Uno. Due anni fa è successo a sua cugina, ieri mattina è toccato a lei.Distrazione, errore umano, il temporale non aiuta. La vedi, è una ragazzina, cade a terra con la sua bici., con le macchine che sfrecciano. Questo è troppo. Ecco che allora la mamma di Aurora si sfoga sui social. «Dispiaciuta e se vogliamo dire, anche incavolata perché siamo alle solite con i pirati della strada. Non più tardi di 2 anni fa era toccata a mia nipote, avendone la peggio. Questa mattina è toccata a mia figlia che si stava recando in bici a scuola. Un imbecille, che percorreva la