PAESE - Girava davanti alle scuole medie di Paese, anche durante la ricreazione, invitando tutti a non vaccinarsi contro il Covid e manifestando la propria contrarietà al Green pass. La protagonista della singolare protesta è una 60enne, pensionata, residente poco distante dall’istituto Casteller. Si era attrezzata, sempre senza mascherina, indossando un lenzuolo bianco e mostrando dei cartelloni.

« Sono una canadese » , si leggeva in uno di questi, in riferimento alla protesta no vax in corso in Canada. In precedenza aveva fatto lo stesso nei giorni del mercato settimanale. E lunedì scorso è finita nel mirino della polizia locale. Gli agenti l’hanno intercettata poco dopo le 13 proprio davanti alla scuola. Ed è subito scattata la multa da 280 euro per il mancato utilizzo della mascherina. Non solo, oltre a non indossarla, la donna non l’aveva proprio con sé.

LE SEGNALAZIONI

Nelle scorse settimane il sindaco Katia Uberti aveva già ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini. Da qui l’intervento della polizia locale. « Lunedì eravamo di pattuglia nell’ambito del programma Scuole sicure. L’abbiamo intercettata davanti alle medie, dove con addosso il lenzuolo bianco invitava le persone a non vaccinarsi – spiega Rosaria Gelardi, comandante della polizia locale di Paese – la signora è stata multata per il mancato utilizzo della mascherina. E allo stesso tempo è stata invitata ad allontanarsi dall e Casteller » . La 60enne non ha reagito. « Le abbiamo detto che c’erano altri modi per manifestare le proprie idee – aggiungono gli agenti – e che un’eventuale protesta poteva essere portata avanti attraverso canali differenti » .

I PRECEDENTI