di Fulvio Fioretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Era uscita dalla comunità di recupero da poco, ma è ricaduta nella maledetta dipendenza: è morta stroncata dada oppiacei, probabilmente, di, è stata trovata ieri all’alba, e che ha dato l’allarme.Alessia, figlia di una famiglia conosciuta e stimata, era tornata da qualche tempo in paese dopo il periodo in una comunità protetta. Aveva trovato ospitalità da L.G. e nulla faceva prevedere la tragedia. Qualcuno pensava anche che fosse uscita dal tunnel. Ma non è stato così. Ieri mattina all’alba si sarebbe iniettata la. Solo l’autopsia stabilirà le cause del decesso.