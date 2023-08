TREVISO - Linea dura dell'Usl sulle tariffe del primo parcheggio a pagamento nella storia del Ca' Foncello. L'azienda sanitaria è intransigente: «Si deve rimanere a 0,50 euro all'ora per le prime tre ore di sosta», mette in chiaro il direttore generale Francesco Benazzi. La trattativa con il concessionario privato Ospedal Grando, nel quadro del project financing da oltre 270 milioni, non è ancora chiusa. «Anche nel centro di Treviso i parcheggi a pagamento partono da 1 euro all'ora», hanno detto dalla società. Questa ultima non vorrebbe scendere sotto tale cifra. Ma l'Usl la vede in modo diverso: «Il contesto di un ospedale è differente». Al momento sembra esserci l'accordo solamente sulla tariffa onnicomprensiva da 3 euro per l'intera giornata. Si vedrà. Quel che è certo è che la distanza non è poca.





LA TRATTATIVA



Il concessionario era partito da una proposta base di 1,50 euro per le prime tre ore. Così, però, anche in caso di soste di mezz'ora bisognerebbe pagare la tariffa piena. Intanto il tempo stringe. In questi giorni i tecnici stanno portando a termine i collaudi definitivi all'interno del monoblocco, il cuore pulsante del nuovo Ca' Foncello. «Sono in dirittura d'arrivo spiega Benazzi lunedì avremo gli esiti». Al netto di clamorose sorprese, che nessuno vuole nemmeno prendere in considerazione, vuol dire che con l'inizio di settembre scatterà l'atteso trasloco dei reparti. Si comincerà dalle sale operatorie e dalle due unità di chirurgia. Per poi continuare a stretto giro con cardiochirurgia, urologia, ginecologia e ostetricia e così via.





IL CRONOPROGRAMMA



Assieme all'apertura del monoblocco, verrà appunto reso accessibile anche il nuovo parcheggio a pagamento da 250 posti realizzato tra l'ingresso principale del Ca' Foncello (portineria nord) e la centrale operativa del Suem118.





LA NUOVA APERTURA



In una seconda battuta, poi, diventerà a pagamento anche il grande parcheggio rettangolare che si estende tra il pronto soccorso e l'entrata vecchia dell'ospedale (portineria nord), oggi usato dai dipendenti dell'azienda sanitaria. Non mancano altre questioni. In primis il nodo dell'aumento generale dei costi. I privati hanno già evidenziato che gli spazi dove poter inserire attività commerciali nell'ambito dell'ospedale si sono ridotti da 2mila a 700 metri quadrati. E che alla luce dell'aumento dei prezzi sarà necessario ridiscutere il quadro economico della seconda fase del project financing. Sulla carta devono ancora essere realizzate opere per un totale di circa 50 milioni di euro. E il conto potrebbe salire di 15 milioni. «Ne discuteremo», dicono dall'azienda sanitaria.





IL CAMPUS



Intanto si attende la posa della prima pietra per la costruzione del nuovo campus universitario in via Polveriera, con un'aula magna da 400 posti, sei aule da 100 posti e altrettante da 80, più i laboratori e la mensa. L'operazione vale oltre 10 milioni. Non si esclude che possa essere portata avanti dalla stessa Ospedal Grando. L'obiettivo è realizzare la nuova casa per gli studenti di Medicina e chirurgia (corso completo dell'università di Padova) e per quelli dei corsi di laurea delle professioni sanitarie entro il 2025.