MONTEBELLUNA - Il reparto di pneumologia dell'ospedale di Montebelluna ha il suo primario. È il dottor Francesco Menzella. Il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi, del resto, una settimana fa aveva assicurato, di fronte alle proteste del Comitato per l'ospedale di Montebelluna, che il ruolo vacante sarebbe stato ricoperto. E così è stato. A Montebelluna prenderà servizio un professionista 50enne nato a Matera, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1998 all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, specializzato nel 2003 in allergologia e immunologia clinica all'Università di Parma e, nel 2009, in malattie dell'apparato respiratorio all'Università di Modena-Reggio Emilia.

«Al dottor Francesco Menzella -dice il dg Benazzi- rivolgo un caloroso benvenuto nell'Usl 2 e l'augurio di buon lavoro in questa fase ancora complessa. Voglio rivolgere anche un ringraziamento al dottor Riccardo Drigo, che ha diretto la pneumologia fino al settembre scorso e al dottor Andrea Ballarin, che in questo periodo ha retto con grande professionalità il reparto, nonché all'intera équipe della pneumologia dell'ospedale di Montebelluna».

FIGURA DI SPICCOAnche l'assessore alla sanità e medico Elzo Severin esprime soddisfazione: «Non conosco di persona il nuovo primario ma il dottor Benazzi dice che è un ottimo professionista e lui difficilmente sbaglia». Dopo aver iniziato l'attività come medico a rapporto libero professionale, il dottor Menzella ha prestato servizio, dal novembre 2009 al giugno 2017, nell'Azienda ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia come dirigente medico di primo livello e, dal luglio 2017, ricopre l'incarico di alta specialità in allergologia e asma bronchiale nell'unità operativa complessa di Pneumologia, sempre di Reggio Emilia. Presenta una considerevole produzione di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e nazionali. Ha anche partecipato, come docente o moderatore, a numerosi corsi, convegni e congressi, prevalentemente nel campo delle terapie innovative dell'asma grave e delle infezioni respiratorie. Intanto, a proposito delle paure espresse nei giorni scorsi dal Comitato per l'ospedale l'assessore Severin prosegue: «So che il dottor Benazzi sta facendo tutto quello che può e anche di più per l'ospedale. Ovviamente, se non ci sono medici, tante cose non possono essere fatte come dovrebbero».

POSTI VACANTIAll'ospedale, intanto, restano da coprire anche altri primariati: l'apicalità di Ortopedia sarà vacante da febbraio, ma comunque le procedure per la sostituzione del dottor Memminger, di fatto già ex primario, sono stata avviate; per Cardiologia le procedure sono in corso mentre per Chirurgia è stata affidata la reggenza al dottor Massani, direttore di Chirurgia 1 del Ca' Foncello. Ma il Comitato ha sottolineato anche il problema infermieri, cui si è risposto con delle assunzioni, e il fatto che le sedute operatorie sono ridotte al lumicino. Una questione che sarebbe legata alla questione Covid.