Oltre 3mila donne per la Notte Rosa di Oderzo in favore della Lilt

ODERZO Oltre tremila donne, in una lunghissima onda rosa, sono fluite attraverso la città durante la Notte Rosa, passeggiata notturna che ufficialmente apre le Fiere della Maddalena. Organizzata dalla Lilt con il sostegno del Comune e l'apporto logistico della società sportiva La Colfranculana, la marcia si è svolta ancora una volta sotto il segno della solidarietà, della condivisione, del coraggio, della gioia. «Anche quest'anno – evidenzia Domenico Cattai, referente di Lilt delegazione di Oderzo – abbiamo voluto dare evidenza alle donne, sottolineando il loro coraggio, l'impegno, la passione, la determinazione con la quale affrontano la malattia e i momenti negativi. E' stata una meravigliosa festa rosa». Ad un certo momento le magliette sono andate esaurite e c'è stato chi ha deciso di partecipare vestendo la maglietta del 2022, comunque un bell'esempio di riciclo ed economia circolare. Fra le donne partecipanti la sindaca Maria Scardellato e diverse amministratrici comunali. Evento nell'evento è stata la consegna a Lilt da parte di Maria Teresa De Gregorio, presidente di Fondazione Oderzo Cultura, dell'assegno di 1752 euro, derivanti da parte dell'incasso della mostra “Divine - Ritratti d’attrici dalla Mostra Internazionale d’arte cinematografica 1932-2018”, realizzata in collaborazione con l'Archivio Storico della Biennale di Venezia. La festa è andata avanti a lungo all'arrivo in piazza Grande dov'era stato allestito il posto di ristoro.