Obesità e livello di istruzione, a Treviso più di uno su 10 è obeso. E la cultura conta

Esiste una relazione tra obesità e grado di istruzione? L'indagine svolta a Treviso dice che effettivamente un legame c'è. E scatta così l'allarme peso a Treviso: più di un trevigiano su dieci è obeso e, come se non bastasse, sono il doppio quelli che non vanno oltre il titolo di studio di licenza elementare.



È un dato di un'indagine eseguita dall'azienda sanitaria locale Usl n.2, secondo la quale esiste anche una relazione stretta fra il peso e il reddito essendo la frequenza di persone con obesità due volte e mezza superiore nelle classi sociali con maggiori difficoltà economiche. Relativamente al sovrappeso, invece, lo stato tocca il 45% della popolazione, con una quota del 22% al di sotto dei 34 anni e di quasi il 60% negli over 65.



Una distinzione per sesso rivela poi che l'eccesso di peso lo si riscontra in circa la metà degli uomini mentre fra la popolazione femminile questo avviene solo una volta su tre. Un peso eccessivo si riscontra infine anche nel 25% dei bambini e nel 16% degli adolescenti, anche qui con una maggiore incidenza fra i maschi. © RIPRODUZIONE RISERVATA