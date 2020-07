Nudo e legato in un appartamento, invia un messaggio al padre: «Vogliono bruciarmi» Video

CORNUDA - Un giovane è stato trovato legato e nudo in un appartamento in via Manzoni a Cornuda. L'allarme è stato lanciato dalla vittima, E.M. 20 anni, che ha inviato un messaggio al padre residente a Quero dicendo che qualcuno voleva dargli fuoco: «G. mi ha legato e mi vuole bruciare». I genitori hanno immediatamente lanciato l'allarme. In via Manzoni, chiamati anche dai residenti preoccupati dal forte odore di benzina, sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem e i carabinieri.

Al momento non si capisce bene cosa sia accaduto e il tipo di rapporti che i due conoscenti intrattenessero: dalle prime notizie che trapelano pare che il giovane 20enne E.M, stesse tornando dal mare e si sia fermato a casa di G.V., sessantenne e conoscente della famiglia. Cosa sia accaduto dopo resta ancora un mistero.

I carabinieri e i vigili del fuoco entrati nell'abitazione di via Manzoni hanno trovato il giovane nudo e sotto choc e il sessantenne nudo a terra con una profonda ferita alla testa. In casa c'era benzina ovunque. L'uomo è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello in gravi condizioni, mentre il ragazzo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna.

La mamma del ragazzo, giunta in via Manzoni, insieme al marito è stata colta da malore e portata al Pronto soccorso.



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA