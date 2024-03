TREVISO - Dopo quasi venti anni, il negozio Gotti Store in via Ellero, specializzato in articoli casalinghi e complementi di arredo, chiude definitivamente. Il negozio è oggi una realtà dinamica, in buona salute e apprezzata dai trevigiani amanti della casa e della cucina. «Ma i costi, dopo la pandemia, sono lievitati e, alla fine del mese, i guadagni si sono assottigliati. Tanto da non giustificare più la fatica di stare in negozio tante ore a cui si aggiunge il lavoro aggiuntivo del sito, la presenza online, la ricerca di sempre nuove proposte. Insomma, cambio» dice la titolare Cecile Barthelemy, giunta nella Marca per amore un ventennio fa.



LA DECISIONE

«Chiudere è stata una decisione difficile - continua Cécile - ma ho scelto più tempo per me e intraprenderò nuove strade, non ultimo dare una mano al business della mia famiglia in Francia, restando però sempre a Treviso, una città che non intendo lasciare». Barthelemy ha già fatto altro nella sua vita. Nasce nel mondo del marketing e della comunicazione e ha lavorato per grosse aziende della zona, come Tecnica e Geox. Poi, la voglia di fare qualcosa in proprio. «Gotti era nato perchè ho sempre avuto una grande passione per la casa. Tutto ha funzionato a meraviglia ma, soprattutto dopo il Covid, la situazione economica depressa e paralizzata del mercato non mi ha permesso nemmeno di cedere il timone del negozio a qualcuno che fosse interessato, per garantire una valida ripresa dell’attività» sottolinea la titolare. Così, Gotti Store chiude definitivamente il punto vendita e da venerdì comincia la liquidazione che andrà avanti fino a metà aprile.



LE DIFFICOLTA’

«Oggi i negozi hanno la vita difficile, i costi sono alti e crescenti, le esigenze di mercato impegnative ed è sempre più complicato chiudere il bilancio in positivo. È solamente grazie alla qualità e l’entusiasmo delle persone che ci lavorano e grazie alla fedeltà e comprensione della clientela che i negozi possono e potranno farcela» conclude Cecile. Che rivolge un «sentito ringraziamento alle commesse Iolanda Gioffrè e MariaGiovanna Pavan» e a tutti i clienti che, negli anni, sono diventati anche amici, curiosi di scoprire le novità e di capire le evoluzioni del settore. Gli orari straordinari di apertura saranno comunicati nella pagina Gotti store su Google.