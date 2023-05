Napoli campione d'Italia, la gioia scudetto esplode anche a Treviso al grido di «Vesuvio erutta» Video

TREVISO - Gioia incontenibile quella dei tifosi del Napoli ieri sera, 4 maggio dopo il pareggio con l'Udinese che gli ha dato la vittoria scudetto, 33 anni dopo quello con Maradona. In tanti, partenopei radicati al nord o anche tifosi trevigiani della squadra degli azzurri, si sono dati appuntamenti alla pizzeria trattoria Caprese che con il Napoli ha coperto tutte le sue pareti. Lì è esplosa la festa. Uno spaccato di Napoli in centro a Treviso fatto di cori, balli, canti, bandiere sventolate in cielo e anche qualche frecciatina alle squadre avversarie, la Juve su tutte. Non è nemmeno mancato il coro che qualche tempo fa aveva scatenato le critiche contro gli ultras. Sulle note di Freed from desire, i tifosi hanno urlato: «Tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta».

Video di Mattia Mocci (Nuove Tecniche)