Tafferugli dopo Udinese Napoli, scontri in campo e tensioni fuori dallo stadio

UDINE - Scontri accesi tra tifosi ieri sera, giovedì 4 maggio, alla fine della partita tra Udinese e Napoli. Stando alle prime informazioni, i primi a invadere il rettangolo di gioco sarebbero stati gli ultrà partenopei, che nell'entusiasmo della vittoria dello scudetto sono scesi in campo per andare a festeggiare la squadra di Spaletti. Alcuni di loro si sarebbero avvicinati, attraverso il terreno di gioco, alla zona della Curva Nord, che, indispettita dal comportamento festoso dei napoletani, sarebbe scesa a sua volta in campo andando incontro a loro. Botte, cinghiate e scontri accesi hanno dominato il campo per qualche minuto prima dell'intervento degli agenti di Polizia che, in tenuta antisommossa, hanno diviso le due tifoserie. Momenti di tensione che sono proseguiti anche fuori dallo stadio, dove un alto dispiegamento di forze dell'ordine è intervenuto con un cordone di sicurezza.