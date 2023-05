Napoli campione d'Italia, il tweet con i complimenti (e la frecciatina) della Juventus: ​«Non potevamo esimerci»

Il Napoli è campione d'Italia. Il pareggio di Udine (1-1) ha fatto scattare la festa. E ovviamente anche sui social sono arrivati i complimenti di diversi club alla squadra di Spalletti. Un trionfo meritato, con un discorso chiuso già a gennaio. Avversarie annientate e si attendeva solamente l'aritmetica grazie a Osimhen, capocannoniere della Serie A con 22 centri in stagione. Dicevamo dei complimenti, quindi. Sono arrivati anche quelli della Juventus, tramite Twitter, con un post che un poco di polemica l'ha lanciato. Sì dalle parti di Torino non hanno dimenticato i propri scudetti vinti, e hanno piazzato la stoccata.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Il tweet della Juventus al Napoli

«Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto». È evidente che la polemica - anche se c'è una emoticon sorridente dopo la prima frase - ci sia. Ma è il calcio, bellezza. E la sfida è lanciata subito per le prossime stagioni. I tifosi della Juventus, in tutto questo, hanno apprezzato questa uscita della società bianconera che ha spiazzato un poco tutti.