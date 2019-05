Muore e lascia 440.000 euro in contanti come eredità per i poveri del Comune

di Giampiero Maset

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - Un lascito di 440mila euro a favore del Comune, che dovrà essere impiegato per interventi sociali non ordinari a favore delle persone più bisognose, quindi non con sussidi a pioggia. Il benefattore è un anziano coneglianese, che nel suo testamento ha espresso la volontà che il suo nome non venga reso pubblico ed essere così onorato con qualche targa o intitolazione, di cui non vuole saperne. Lo ha confermato lo stesso sindaco Fabio Chies. IL BENEFATTORE Si tratta di una persona che...