A due anni dallo stop per Covid torna l’attesa mostra-mercato del Treviso Comic Book Festival

TREVISO - Dal 23 al 25 settembre, per la diciannovesima volta consecutiva, l’Associazione Fumetti di Treviso organizza la manifestazione internazionale dedicata a fumetto ed illustrazione, tra le maggiori in Italia, come sempre chiamando a raccolta artisti del settore provenienti da tutta Europa e anche oltre. Dopo un‘edizione 2021 che ha visto la kermesse vincere il bando “Promozione Fumetto 2021” (quale primo festival classificato) della Direzione Generale Creatività del Ministero della Cultura, il Treviso Comic Book Festival sta affinando ora il programma della XIX edizione che vedrà la città di Treviso ospitare, dopo uno stop di due anni, anche la mostra mercato che accoglierà non solo i rivenditori ma anche molteplici case editrici del settore.

La novità di questo 2022 è però il fatto che la direzione del festival si è arricchita di una nuova protagonista, ovvero la 29enne trevigiana Sara Chissalè ormai da sette anni nell’entourage della kermesse e che ora dirigerà il TCBF determinandone le sorti insieme a Nicola Ferrarese, Alberto Polita e al presidente Stefano Cendron che afferma: «Dopo un’edizione ponte di mostre, quest’anno amplieremo il programma tornando internazionali e soprattutto tornerà la mostra mercato in una nuova formula che a breve comunicheremo - spiega Stefano Cendron, presidente del TCBF – In ogni caso, come sempre siamo pronti a colorare la città, confidando nel supporto dei nostri fidati sponsor e delle Istituzioni».

A portare alla nomina di Sara Chissalè il suo già ampio curriculum professionale. Diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Venezia oggi lavora come stampatrice e, nel 2015, ha fondato il collettivo di autoproduzione BaldoBranco. Parte integrante dell’organizzazione del Treviso Comic Book Festival, prima come volontaria, poi come curatrice di mostre e coordinatrice dell’area self assieme a Sara Pavan, è un’esperta e appassionata di fumetto e illustrazione, tanto che metterà a disposizione la propria passione e le proprie competenze nella progettazione e direzione del festival, in un’ottica di rinnovamento e prospettiva futura.