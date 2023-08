ASOLO (TREVISO) - È mancato sabato pomeriggio Umberto Lazzaro, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a Castelfranco per una sopraggiunta polmonite. Aveva 87 anni, ed era stato comandante dei carabinieri di Asolo, negli anni ‘80. Abuzzese di origine, aveva conosciuto giovane la futura moglie, Bruna Perissinotto, quando si trovava a fare il militare a Cormons. Si erano sposati e dalla loro unione sono nate due figlie, Loredana ed Elena, sposate a loro volta con figli.



CHI ERA

Umberto Lazzaro aveva perso la moglie nel marzo del 2019, che aveva amorevolmente accudito e dopo la morte di Bruna si era spento. «Litigavano, come succede in ogni coppia, ma poi si cercavano sempre. Poco dopo al morte di mia madre ha cominciato ad accusare malesseri e, ultimamente, era in casa di riposo a Vedelago» ricorda, con commozione, la figlia Loredana. Ad Asolo aveva lasciato tanti ricordi e tanti amici. Aveva lavorato nella Marca per 5-6 anni e aveva affrontato e risolto numerosi casi. La figlia, però, dice: «Gli piaceva quello che faceva, ma non portava il lavoro a casa. La nostra famiglia ha girato tutta Italia per seguirlo. Lui era uno spasso. Sempre sorridente, con la battuta pronta, disponibile verso il prossimo. Era paziente e mi dicevano spesso che non era il classico carabiniere puntiglioso. Cercava di aiutare la gente, quando poteva, e con il suo modo di fare di solito ci riusciva. Metteva a posto le cose. E amava la vita». La data del funerale non è stata ancora fissata ma, molto probabilmente, sarà mercoledì o giovedì e potrebbe essere celebrato in chiesa a Vallà di Riese Pio X.