Morto a 17 anni a San Biagio, in tanti per dire addio a Marco Bianchin. I genitori: «Grazie per averci amati così tanto» Video

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - «Addio Marco, i tuoi occhi ci accompagneranno sempre». Struggente l'ultimo saluto a Marco Bianchin, il 17enne deceduto in seguito ad un terribile incidente mentre era in sella alla sua bicicletta. Una morte arrivata dopo due giorni di agonia, due giorni che avevano fatto sperare molti. Ed oggi, durante le esequie a San Biagio di Callalta, davanti ad una chiesa gremita, i genitori di Marco attraverso la voce del papà, hanno voluto ringraziare chi gli è stato vicino: «Grazie ai docenti e ai compagni di classe che hanno sostenuto Marco in questi anni. Grazie al centro neurologico di terapia intensiva che come degli angeli ci hanno accompagnato fino alla fine di questo triste momento. Ma un grazie immenso è per te Marco che ci hai fatto vivere una vita così piena di emozioni e che ci hai amato così tanto. I tuoi immensi occhi resteranno e ci accompagneranno per tutta la nostra vita. Grazie amore mio, sarai sempre nei nostri cuori, addio Marco». E tutti i presenti si sono lasciati andare in un fragoroso applauso per ricordare Marco. Commoventi anche le parole dei suoi compagni di classe: «Ci facevi tanto ridere, eri buono e con il cuore d'oro. Le tue preoccupazioni e la tua emozione quando ci raccontavi le cose della tua vita senza paura. Sei sempre stato un bravo compagno, pronto ad aiutare gli altri. La prof di scienze ci ha scattato una foto uno degli ultimi giorni di scuola, eravamo tutti sorridenti e spensierati ed è così che ti vogliamo ricordare ed è lì che ti cercheremo, nella tua spensieratezza».