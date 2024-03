Lutto alla Falcon Expert, è morto il fondatore Augusto Falcon. I dipendenti: «Insegnavi a sorridere, ci mancherai»

PREGANZIOL (TREVISO) - Lutto alla Falcon Expert di Le Grazie a Preganziol: martedì è mancato all'età di 93 anni il fondatore Augusto Falcon. «Lo ricordiamo per la sua forza, il suo sorriso che ha illuminato il suo volto e il nostro ogni giorno della sua vita. Insegna agli angeli a sorridere come lo insegnavi ai tuoi collaboratori e chi ti stava intorno! Grazie Presidente mancherai a tutti» il messaggio pubblicato su Facebook dai dipendenti del negozio.

Classe 1931, nato a Gardigiano, Augusto era l'ultimo di 13 figli. Cresciuto in un'umile famiglia, coltivò la passione per la meccanica iniziando a lavorare da giovanissimo in un'officina.

L'OFFICINA

Nel 1954 la prima iniziativa imprenditoriale aprendo un'officina per bici e motorini a Gardigiano. Assieme alla moglie Onelia Marini, estese pian piano i servizi aggiungendo all'officina una rivendita di carburante, bombole di gas, e poi gli elettrodomestici che portarono da lì in poi una grandissima fortuna. Tra i servizi anche quello taxi. Vulcanico e sempre pieno di idee, nel 1971 spostò il suo negozio a Mogliano Veneto, in piazza Pio X. Inventò brand e slogan come un moderno esperto di comunicazione, portando il nome di Falcon in tutto il Veneto. Nel 1974 costruì fuori Mogliano, in un'ampio spazio commerciale, un centro espositivo di elettrodomestici e, nel 1980, con moglie e figli decise di spostare l'attività nella storica sede di Preganziol a Le Grazie.