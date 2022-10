Lutto all’Istituto Bon Bozzolla: morto prematuramente l’ex presidente Giuseppe “Bepi” Bubola

FARRA DI SOLIGO - Sono ore di lutto quelle che sta vivendo oggi la comunità di Farra di Soligo, e non solo, per la prematura ed improvvisa scomparsa di Giuseppe “Bepi” Bubola. L’ex presidente del noto Istituto Bon Bozzolla, di cui ne fu a capo nel quinquennio dal 2016 al 2021, è difatti venuto a mancare ieri sera a soli 64 anni a seguito di una malattia contro cui combatteva da tempo. Una morte sopravvenuta a poco meno di una settimana da quella del fratello Dionisio, mancato domenica scorsa per un malore improvviso. Una tragedia che aveva profondamente colpito il fratello minore “Bepi”, già debilitato dalla malattia.

LA CARRIERA

Alpino e geometra con un passato da impiegato tecnico presso “Impresa Costruzione Srl”, “Bepi” Bubola è sempre stato un uomo legato alla politica solighese tanto da vantare fin dal 2009 la carica di consigliere comunale nell’allora Amministrazione Nardi per poi candidarsi a sindaco con la Lega nel 2019 dove perse contro l’attuale primo cittadino Mattia Perencin. Tutti, però, lo ricorderanno soprattutto per le vicende legate al centro di servizi per anziani Bon Bozzolla.

A seguito del commissariamento dell’IPAB solighese del 2013, chiusosi a dicembre 2016, Bubola ha presieduto il CdA del Bon Bozzolla con grande responsabilità, sensibilità, competenza e lungimiranza fino alla conclusione del mandato nel 2021 quando il sindaco Perencin ha nominato il nuovo CdA con a capo l’avvocato Isabella Paladin. Inoltre, nel tempo Bubola ha guidato l’Ente nell’atteso ed importante avvio dei lavori del progetto di rigenerazione della struttura, durante i complessi cantieri di ampliamento e ristrutturazione e nel corso della delicata fase pandemica. «La presidente Isabella Paladin, il Consiglio d’Amministrazione, la direzione e tutto il personale del Bon Bozzolla esprimono il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giuseppe Bubola, mancato all’affetto dei suoi cari nella serata di ieri, e si stringono intorno ai familiari, agli amici e alla comunità solighese in questo momento di lutto» fanno sapere dall’istituto di Via Erminia Fontana Cardani. Sono comunque centinaia, nel frattempo, i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore sia alla famiglia che all’Ipab solighese. La data delle esequie deve invece ancora essere fissata.