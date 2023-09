MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Se n’è andato a 88 anni d’età don Franco Strazzabosco, salesiano da 71 anni e sacerdote dal 1962. Era all’Astori dal 30 settembre del 1971, e sono moltissimi i moglianesi che lo hanno avuto come insegnante. La notizia è arrivata nella mattinata di ieri e subito è rimbalzata in tutta la città. Proprio lo scorso lunedì durante la cerimonia di avvicendamento tra don Dino Marcon e don Guarise alla guida della scuola salesiana di Mogliano, era stato ricordato, visto il suo precario stato di salute che lo aveva costretto a un ricovero ospedaliero. Da tempo doveva servirsi di un deambulatore, ma non aveva mai perso il grande spirito che lo ha sempre contraddistinto.



I RICORDI

Storiche le sue battute e il suo grande sense of humor. Molti lo ricordano in vari aneddoti: le passeggiate sotto il porticato ai tempi della scuola, le partite di calcio negli anni ‘80 alle quali non mancava mai con quella bizzarra fascia in testa e una personalità fortissima accompagnata da un cuore buono. Quando lo si incrociava, immancabile pronunciava sempre il suo “Stai bene?” Negli ultimi anni ha continuato a essere in mezzo ai ragazzi. Alla mattina, con qualsiasi tempo, era seduto su uno dei paracarri davanti alla portineria e aveva sempre un saluto per tutti. Nel caos dell’ingresso alla scuola, ogni tanto si alzava il suo vocione: «Andate avanti!» a regolare il traffico. «Don Franco è stato per tutti noi e per tante generazioni di studenti e di docenti un riferimento prezioso – dice commossa Francesca Antenucci, preside delle superiori - Ha segnato la storia dell’Istituto Astori, in quanto è stato docente, vicepreside e preside. Ha dato sempre prova di grande forza e determinazione; presente tra i ragazzi anche negli ultimi anni, sempre pronto a spendersi per una parola di incoraggiamento, di affettuoso rimprovero, di simpatica condivisione. Non ha mai fatto pesare la sua malattia e la sua sofferenza, accogliendo sempre, anche nell’ultimo periodo particolarmente critico, tutti indistintamente. Insieme a tutti noi, tanti gli ex allievi che oggi vivono il vuoto di una grave perdita, tanti, tantissimi studenti che lui ha seguito, istruito e accompagnato». E ancora: «Lo ricorderemo sempre per il suo sorriso, per la dirompente energia e per la simpatia che ha saputo regalarci, Grazie Don Franco, resterai sempre nei nostri cuori, ti siamo profondamente grati per l’impegno che hai dedicato costantemente ai ragazzi, giorno dopo giorno, spendendo la tua vita per loro». «Ho conosciuto e apprezzato don Franco durante il triennio delle superiori - racconta il neo direttore dell’Astori don Roberto Guarise - Era vicepreside, mio insegnante di matematica e lo ricordo sempre presente nella vita della scuola. Nei colloqui avuti con lui questa estate ho chiaramente percepito che sapesse tutto di me. Mi aggiornava sulla vita dei miei compagni di classe. Aveva talmente tanti inviti a cena nelle famiglie che, per accontentare tutti, mangiava il primo in una casa, il secondo in un’altra e il dolce in un’altra ancora... Sempre presente al cancello di entrata e sotto i portici, è stato la colonna dell’accoglienza e, allo stesso tempo, vicino a tantissimi ex allievi condividendo gioie e sofferenze delle loro vite».



L’AMMINISTRAZIONE

Anche il sindaco Davide Bortolato lo ricorda con affetto «Una figura importante per Mogliano, un sacerdote amato e conosciuto da tutti in città. Io lo ricordo quando percorreva in bicicletta le vie di Mogliano. Non più di un mese fa l’ho incrociato e abbiamo come sempre scambiato quattro chiacchiere. Alla famiglia e a tutta la comunità salesiana esprimo le mie condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione». Il funerale di don Franco si terrà nell’amata chiesa del Collegio Astori dove ha celebrato innumerevoli funzioni, lunedì 11 settembre alle 10.