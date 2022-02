RESANA - Si è spento all'età di 49 anni Angelo Ghegin dopo aver lottato contro la malattia che se l'è portato via in breve tempo. Molto conosciuto a Resana dove viveva insieme alla compagna Antonella De Pascalis e dove gestiva un'impresa di autotrasporti. Di lui in tanti ricordano la passione per i camion ereditata da papà Giuseppe. Una passione che lo aveva portato a organizzare un raduno dedicato proprio ai camionisti che si è svolto a Resana prima della pandemia. Ghegin amava anche lo sport e in particolare il calcio. Aveva militato per diversi anni nel Resana, prima nel settore giovanile e poi in prima squadra portando al braccio anche la fascia di capitano.

«Un gran lavoratore e una persona generosa - lo ricorda il sindaco Stefano Bosa - Per chi, come me, lo ha conosciuto sin da piccolo, non può che parlarne bene. Era un trascinatore. Ci eravamo incontrati pochi giorni fa, ancora aveva la speranza di far uscire dal capannone il suo nuovo tir acquistato un anno fa e che mai è riuscito a mettere in strada» Lascia compagna, la mamma Maria e il fratello Maicol. L'addio domani alle 10.30 a Resana.