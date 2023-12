MONTEBELLUNA - Da martedì sera, il settantacinquenne Giancarlo Tizzola era alloggiato all'albergo alla Pineta di Biadene, sul Montello. Ieri mattina, 7 dicembre, però, non è stato visto scendere per la colazione e il titolare dell'albergo, dopo aver atteso inutilmente il suo arrivo, ha deciso di verificare di persona. Entrato nella stanza dell'uomo, lo ha trovato esanime. Nonostante l'arrivo di ambulanza e automedica del Suem, e i tentativi di rianimarlo, per lui non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti anche protezione civile e carabinieri di Montebelluna. Nessun giallo: a strapparlo alla vita, nella solitudine più totale, è stato un infarto che non gli ha dato scampo.

Giancarlo Tizzola, che non era sposato e non aveva figli, aveva lavorato per anni per la famiglia Poloniato, in particolare nel panificio di Pederiva. E con la famiglia aveva mantenuto uno stretto legame, in particolare con Stefano, Silvia e Renato. Sono loro, del resto, le persone care cui si fa riferimento nell'epigrafe che annuncia la scomparsa dell'uomo, il cui funerale si svolgerà lunedì alle 15 nella parrocchiale di Biadene, dove Giancarlo giungerà dall'ospedale di Montebelluna.