TREVISO Aveva superato indenne e negativa il primo lockdown. Ma non è stata risparmiata dalla seconda ondata. E lunedì scorso Luisa Zaccarin Michielon ha chiuso per sempre gli occhi, vinta dal Covid. L'immane tragedia del virus non risparmia nessuno, e la città dice addio alla mamma del presidente dell'Israa Mauro Michielon. 90 anni, da tempo ospite della residenza per anziani Rosa Zalivani di via IV novembre, è stata contagiata dal virus circa un mese fa. Poi il progressivo peggioramento. E la resa.



LA PERDITA

Un lutto personale ma non solo per Michielon che nel proprio ruolo è in prima linea da mesi per la tutela degli ospiti delle residenze trevigiane. Gli sforzi durante il primo lockdown e le iniziative messe in atto per il secondo erano state chiarite da Michielon in una recente intervista in cui non negava nè le gravi criticità e neppure le sue personali apprensioni. «Vivo questo momento difficilissimo da figlio e da presidente» spiegava in relazione all'isolamento preventivo degli anziani in struttura. Ad ottobre i contagi erano ancora sotto controllo: l'unica struttura toccata era la Casa Albergo Salce e tutti gli altri istituti erano Covid free. «Per fortuna -spiegava Michielon- mia madre utilizza il telefono e possiamo comunicare ogni giorno». La situazione poche settimane dopo si è complicata nella Marca trevigiana e i contagi hanno subito una rapida accelerazione. La scomparsa della madre del presidente dell'Israa è dunque un dramma personale all'interno della tragedia collettiva che investe gli anziani delle Rsa. Le incognite dell'inverno e le emergenze erano state messe nero su bianco dal presidente Michielon in un'intervista ad inizio ottobre. Le residenze dell'Israa sono 4, in tutto ospitano 850 anziani. Oltre al tema dei contagi era emersa l'esigenza di provvedere anche a dispositivi di protezione emotiva. «Noi abbiamo colto la palla al balzo e stiamo lavorando per dare un sostegno ai familiari e ai nostri residenti e agli operatori. Ci sono situazioni toccanti, tutti noi siamo coinvolti» ribadiva Michielon con la voce rotta, al pensiero della madre ricoverata e ad uno zio in una struttura fuori dalla città. La più grande emergenza ora non è soltanto isolare i positivi e arginare i contagi ma dare un supporto agli operatori stressati dalla nuova ondata e agli anziani di nuovo posti di fronte alla fragilità.



TUTTI GLI SFORZI

«Non vogliamo chiudere le porte agli affetti che rimangono dentro. Stiamo cercando il modo per superare questo tragico momento». Così all'Israa erano stati organizzati incontri a distanza. «Usiamo la finestra -prosegue Michielon- per fortuna in alcune strutture abbiamo dei vetri grandi al piano terra. In questo modo i famigliari possono parlare con gli anziani con la divisione del vetro». Poi, parlando di sè il presidente aveva spiegato le sue preoccupazioni. «Mia mamma ha 90 anni e per fortuna è abbastanza smart e usa il telefono. Così posso sentirla ogni giorno -confidava lo scorso ottobre- Ma abbiamo improntato un interfono affinchè gli anziani riescano a sentire al meglio. Lo stiamo attivando anche per i sordi perchè riescano in qualche modo a comunicare con i propri famigliari. Ogni anziano qui ha un nome e un cognome e ha la propria storia».

Treviso si stringe intorno a Michielon in questo difficile momento, in un cordoglio corale che va a tutte le famiglie che stanno vedendo mancare da lontano i propri anziani. La signora Zaccarin sarà salutata in una cerimonia strettamente privata domani alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Il figlio e la nuora, i nipoti e i famigliari hanno voluto ricordarla con le parole di Sant'Agostino. «Coloro che ci hanno lasciato non sono degli assenti sono degli invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime».

