L'addio a Maria, la fornaia storica del paese: è morta a 84 anni

CASIER - Dosson perde la sua panettiera per antonomasia: Maria Trevigne si è spenta ieri mattina, a 84 anni. Dopo essere stata per decenni icona dello storico panificio Favaretto: aveva rilevato l'attività nel 1962 insieme al marito Cesare, morto prematuramente. Rimasta vedova ha mandato avanti il forno senza mai perdersi d'animo. Dietro il bancone, a servire i clienti con il sorriso, ci è rimasta fino a una decina di anni fa per poi passare definitivamente il testimone a Sabrina, una delle due figlie.

«Mamma ha dedicato la sua vita alla famiglia e al negozio - racconta Sabrina -. Teneva molto anche al suo paese e aveva un cuore grande: faceva beneficenza in silenzio. Del resto era una donna riservata, elegante e buonissima». Maria era ricoverata da giovedì scorso a causa di un malessere. Non soffriva di patologie particolari, a parte qualche acciacco dovuto all'età. «Non si sentiva bene, è stata ricoverata ma nessuno di noi si aspettava questo epilogo: stamattina all'alba (ieri, ndr) il cuore ha ceduto».

L'anziana lascia le due figlie Alida e Sabrina, il cognato Gianni e gli adorati nipoti Rebecca e Cesare. Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti in queste ore dalla famiglia: Maria ha lasciato il segno. Il funerale verrà celebrato lunedì alle 15.30 nella chiesa di Dosson.