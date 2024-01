Montebelluna. Allevamento abusivo di barboncini in un appartamento: allevatore multato ma i cani restano con lui

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Allevamento abusivo di barboncini a Montebelluna: l'allevatore viene multato ma si tiene i cani.

Sedici cani di razza barboncino, sei dei quali adulti, sono stati sequestrati dai carabinieri forestali in un appartamento che in realtà era un allevamento abusivo finalizzato al commercio degli animali.

L'intervento è stato condotto in collaborazione con personale dell'azienda sanitaria Ulss n.2. I cani sono in buone condizioni e sono stati riaffidati allo stesso allevatore, multato per 1.500 euro, ma con il divieto di venderli.