Un microchip sotto la pelle per pagare e fare il check in Foto

CASTELFRANCO (TREVISO) - Apre la porta dell'azienda, ma anche della sua macchina, con la mano sinistra. Sempre sulla mano, appoggia il cellulare e sullo schermo appaiono una serie di informazioni. Potrebbe fare ancora molte altre cose, ad esempio pagare nei negozi, viaggiare in treno senza biglietto cartaceo, come pure accedere ai check-in degli aeroporti. Sempre solo con l'uso della mano avvicinata ad un apposito lettore. Non è un mago. Tra il pollice e l'indice della mano sinistra ha inserito un microchip sottocutaneo. Ha testato su di lui la tecnologia di ultimissima generazione, definita dei bioimpianti, creata negli Stati Uniti, ed ora è pronto alla commercializzazione.L'IDEALui è Matteo Morosin, 40 anni, residente a Castelfranco, titolare dell'azienda Morosin srl di Cittadella, fondata 40