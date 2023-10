TREVISO - Un solo nuovo medico di famiglia titolare per la Marca. Di fatto una conferma. Azienda Zero ha appena timbrato l’assegnazione di Irina Vitez, 47 anni, originaria di Trieste, all’ambito territoriale composto da Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona e Sarmede. Per i pazienti non cambierà nulla: la dottoressa opera già nell’ambulatorio di via don Brescacin a Cappella Maggiore. Ma almeno c’è una stabilizzazione. Fatto sta che la ricerca di camici bianchi attraverso la struttura interregionale sanitari convenzionati (Sisac) non ha portato altre novità.

LA SITUAZIONE

Restano così 140 posti vacanti nella Marca. Cioè ambulatori di medici di famiglia senza un dottore titolare. Si va avanti con incarichi provvisori, camici bianchi che alzano il proprio massimale anche oltre quota 1.800 pazienti, trasferte dei cittadini in altri comuni e così via. Sono due gli ambiti carenti da record in provincia. Da una parte quello di Treviso, Silea e San Biagio. Dall’altra quello di Castelfranco, Resana e Vedelago. In entrambe le zone mancano 11 medici di famiglia. Non va tanto meglio nell’ambito di Montebelluna, Caerano e Trevignano: qui ne mancano 10. Di seguito gli altri: Conegliano, San Vendemiano e San Pietro di Feletto (9); Mogliano, Casale, Casier, Preganziol e Zero Branco (8); Pieve di Soligo, Cison, Farra, Follina, Miane, Moriago, Refrontolo e Sernaglia (8); Motta di Livenza, Cessalto, Chiarano, Gorgo e Meduna (7); Spresiano, Villorba, Povegliano e Arcade (7); Paese, Ponzano, Quinto, Istrana e Morgano (7); Riese, Loria, Castello di Godego e Altivole (7). E così via.

IN SOFFERENZA