L'azienda cinese regala 5mila mascherine e 100 tute all'ospedale di Vittorio Veneto

REVINE LAGO (TREVISO) - La società cinese dell'elettrodomestico Haier Ac Italy Trading Spa, con una sede a Revine Lago, ha donato oggi 5mila mascherine chirurgiche e 100 tute protettive all'ospedale di Vittorio Veneto (Treviso). Ne dà notizia l'azienda sanitaria Usl n.2. I vertici di Haier hanno motivato la decisione spiegando che «in questo periodo di emergenza la casa madre, che ha vissuto questa emergenza prima di noi, ha fornito mascherine e tute protettive, difficilmente reperibili nel mercato nazionale. Di qui la decisione di condividere con il territorio che ci ospita questa solidarietà, donando all'ospedale i dispositivi». Per i dirigenti del presidio ospedaliero il gesto riflette «la grande sensibilità di una comunità che ci tiene a manifestare la propria vicinanza in questi giorni delicati». © RIPRODUZIONE RISERVATA