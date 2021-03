La ragazza accoltellata si stava per laureare. Il rettore: «Forza Marta, non vediamo l'ora di rivederti»

PADOVA - «Non vediamo l'ora di poter rivedere Marta Novello nel suo Ateneo, dove si sta per laureare, ed è con grande gioia che lo possiamo dire»: lo afferma Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova. «Tutta la grande comunità che forma l'Università di Padova ha seguito con trepidazione le notizie sulla salute di Marta - ricorda -. Sono state ore difficili, di attesa, dopo la vile e insensata aggressione che la nostra studentessa ha subito. Momenti superati ora, col miglioramento quadro clinico».

L'Università, sottolinea Rizzuto, «si stringe a lei: forza Marta, ti aspettiamo presto». Anche il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari nel quale studia Marta Novello le manda un incoraggiamento. «Appresa la notizia della terribile aggressione di cui è stata vittima, l'intera comunità del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (studentesse e studenti, professori e professoresse, collaboratori linguistici e personale tecnico amministrativo) si stringe commossa - si sottolinea - e, al tempo stesso, piena di speranza, attorno a Marta Novello e alla sua famiglia, fiduciosa che possa tornare presto a partecipare, come ha fatto con passione e intelligenza poco comuni nel corso degli ultimi anni, alla circolazione di saperi e affetti in cui ha scelto di incanalare i suoi studi, come mediatrice culturale ed esperta di lingue, letterature e culture straniere». «La aspettano con particolare affetto - concludono i docenti - i suoi colleghi e i suoi professori di inglese e di spagnolo».