TREVISO - Stroncata da unche l’ha portata via in poco tempo, si è spenta, aveva 49 anni. Una madre di 3 figli e donna di cultura e straordinaria umanità, la piangono la comunità del quartiere di Parè di Conegliano e il mondo della scuola. Era stata insegnante di lettere, amatissima dai suoi alunni, alla scuola media die, ancora da ragazza, è stata impegnata nel volontariato e nell’associazionismo a Parè, affiancando il parroco don Fausto Scapin nei suoi progetti innovativi a favore dei giovani. Pochi mesi fa, Anna ha cominciato ad avvertire stati di malessere e dolori in varie parti del corpo, che i medici non sono riusciti a spiegare. Fino a che hanno diagnosticato il tumore alla testa, già in fase avanzata, contro il quale a nulla sono valse purtroppo le terapie a cui è stata sottoposta in vari centri specializzati. Anna lascia il marito, dirigente alla Electrolux, i piccoli, la mamma Elisa, il papà Luigi e gli altri parenti.