Manuel Bortuzzo, 16 anni agli aggressori. La fidanzata: «Sono pochi»

di Alessia Marani e Mirko Polisano

«Non è giusto». Ha storto la bocca Martina e si è arrabbiata appena appreso della sentenza nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano . Sedici anni di carcere per chi ha sparato contro di lei e il suo ragazzo, Manuel Bortuzzo , finito sulla sedia a rotelle «sono pochi». Perché lei, rimasta illesa, si sta riprendendo psicologicamente, con l'aiuto della famiglia che le sta sempre accanto, «ma la battaglia di Manuel per la normalità è ancora lunga. Loro fra 16 anni saranno liberi ma Manuel come starà?». Martina ha seguito a debita distanza tutta la vicenda giudiziaria dopo quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio quando i due ragazzi di Acilia, in sella a uno scooter, fecero fuoco per errore contro di loro davanti al distributore dei tabacchi di piazza Eschilo all'Axa.